رياضة | صراع ضم فليب كوتينيو .. 3 أندية إنجليزية في الصورة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع ضم فليب كوتينيو .. 3 أندية إنجليزية في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الكرة الأوروبية حسم مستقبل نجم فريق برشلونة، فيليب كوتينيو الذي لا يزال معلق في الهواء، وذلك بعد أن قرر بايرن ميونيخ عدم تفعيل خيار الشراء في عقد البرازيلي، ولذلك فإنه سيعود الى برشلونة.

رحيل فليب كوتينيو عن برشلونة

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وذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية، أن تشيلسي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي اتصلوا بوكيل أعمال كوتينيو، للإستفسار عن وضع اللاعب من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن كوتينيو صاحب الـ27 عاماً يفضّل الإنتقال الى تشيلسي، حيث أن اللاعب حريص جداً على اللعب في البلوز الموسم القادم.

وأتمت الصحيفة أن كوتينيو لا يمانع البقاء في برشلونة الموسم المقبل، خاصة مع وصول المدرب كيكي سيتين الذي ألمح أكثر من مرة إعجابه الشديد باللاعب البرازيلي.