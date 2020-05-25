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رياضة | كورتوا يكشف عن رد فعله بعد هدف راموس القاتل

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورتوا يكشف عن رد فعله بعد هدف راموس القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

حرص النجم البلجيكي كورتوا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على التعليق على الهدف القاتل الذي تسبب في حرمانه من التتويج بلقب مع أتلتيكو مدريد.

 

وتحل اليوم الذكرى السادسة لرأسية سيرجيو راموس في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود الميرنجي للتتويج بالكأس العاشرة، وكان وقتها كورتوا حارس الأتليتي.

 

وانضم كورتوا للملكي في صيف 2018، ولحق به هازارد الصيف الماضي، ليُحققا ما حلما به.

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وقال كورتوا، خلال تصريحاته لصحيفة "إلموندو" الإسبانية:" لقد كان هدفا قاتلا".

 

وتابع كورتوا: "لقد كانت الكرة قريبة جدًا جدًا من يدي ومن وقت لآخر أرى الهدف على تلفزيون ريال مدريد".

 

وأنهى حديثه: "بالنسبة لي هو أمر مُحزن، لكنني نسيته بالفعل".

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