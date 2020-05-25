علي معلول يختار أفضل 3 لاعبين في العالم بمركزه

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جدة - عمرو شويل اختار التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي أفضل لاعبين في نفس مركزه حول العالم، وشهدت خياراته تواجد ثلاثي ريال مدرد وبرشلونة وليفربول الانجليزي. ووقع اختيار معلول على كلا من البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد والانجليزي أندي روبرتسون لاعب ليفبول والإسباني جوردي ألبا لاعب برشلونة. وأكد معلول أنه لا يحب فريق برشلونة ، ولكنه معجب بأداء ألبا باعتباره من أبرز ظهير الجنب الأيسر حول العالم. Advertisements ويشجع معلول فريق ريال مدريد باعتباره الفريق المفضل لديه أوروبيا. وذكر معلول انه غير مسكنه الذي يقيم به في القاهرة، حيث استغل فترة الحجر الصحي في تغيير محل إقامته.

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