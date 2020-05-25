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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 24 / 5 / 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها دراسة اتحاد الكرة لفكرة عرض اللائحة علي الجمعية العمومية بصورة ودية قبل اعتمادها رسميا في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة، وكذلك وصول مليون و300 الف دولار الي خزينة الجبلاية من الفيفا لتنفيذ المرحلة الثانية من المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر.

1.3 مليون دولار عيدية "فيفا" للجبلاية بمناسبة المرحلة الثانية من المقر الجديد

أرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم مبلغ مليون و300 ألف دولار لاتحاد الكرة، لتنفيذ المرحلة الثانية من المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر.

مرتضى منصور يكشف خطة تدعيم الزمالك فى الموسم الجديد

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن خطة تدعيمات الفريق الأبيض فى الموسم المقبل بما يحتاجه من لاعبين فى بعض المراكز التى تم الاتفاق عليها مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الذى تقدم بتقرير فنى عن احتياجات الفريق فى الموسم الجديد وتمت مناقشة للاتفاق على بعض الخطوط العريضة فى هذه التدعميات.

اللجنة الخماسية تعرض اللائحة الجديدة على الأندية وديا قبل الجمعية العمومية

اتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عرض اللائحة الجديدة بشكل ودى على أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية قبل الاجتماع الرسمى الذى سيتم عقده بعد يوم 30 يونيو المقبل لاعتماد اللائحة الجديدة، ويهدف أعضاء اتحاد الكرة من هذه الخطوة إلى التعرف على ملاحظات الأندية قبل الاجتماع الرسمى وإرسال هذه الملاحظات للفيفا قبل الجمعية العمومية لتقليل الخلافات خلال الاجتماع.

الأهلي يُقيد سعد سمير في قائمة الفريق بالموسم الجديد

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طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة بالموسم الجديد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ فترة وكانت على مستوى الرباط الصليبي الخلفي، وتسببت في رفع أسمه من القائمة في شهر يناير الماضي، ووقع سعد سمير على عقود جديدة مع الأهلي عقب تلقيه مكالمة من محمود الخطيب رئيس النادي.

أشرف صبحى يتابع استعدادات مركز شباب الجزيرة الوقائية لعودة النشاط الرياضى

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مركز شباب الجزيرة، للوقوف على آخر الاستعدادات التى يقوم بها المركز من أجل عودة النشاط تدريجيا يونيو المقبل، طبقا لقرارات مجلس الوزراء، وتضمنت الجولة تفقد مبني الأنشطة، والمبني الإداري بالمركز، بالإضافة إلى العيادة الخاصة بالمركز والتجهيزات التي تتم داخلها، كما جاء في بيان وزارة الشباب والرياضة.

صور ..كارنيه الزمالك الجديد بشعار نادى القرن الحقيقى

قرر مسئولو نادي الزمالك وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات عضوية النادي وذلك بعد وضع اللمسات النهائية علي ملف نادي القرن الذي سيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية، للحصول على لقب القرن الذي منحه الاتحاد الافريقي للاهلي عام 2000 ، وذلك بعدما رفعت الإدارة لافته على أبواب النادي مدون عليها " الزمالك نادي القرن الحقيقي"

سيسيه يرفض البت في عروض الخليج انتظارا لموقف الزمالك

تلقي الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري عدة عروض إماراتية عن طريق وكيال أعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، في حالة استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق