الامارات | وفاة 41 مشجعا بكورونا.. "حضروا مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد"

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 41 مشجعا بكورونا.. "حضروا مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وفاة 41 مشجعاً متأثرين بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعد نحو شهر على حضورهم مباراة ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد الأسباني من المدرجات ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقالت الصحيفة: "كان مسؤول في مدينة ليفربول قد طلب سابقاً فتح تحقيق بشأن السماح بحضور الجماهير في المباراة رغم بوادر تفشي فيروس كورونا خصوصا أنها كانت آخر مباراة أقيمت قبل توقف النشاط".
واستضاف ليفربول أتليتكو مدريد في مارس الماضي، وانتهت المباراة بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب وتأهله إلى دور الثمانية.
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