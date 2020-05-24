شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستعد لعقد صفقة من العيار الثقيل الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، لعقد صفقة من العيار الثقيل، من أحد أندية «البرميرليج» في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما أوردت صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن إدارة ليفربول تعمل على ضم أداما تراوري، جناح فريق وولفرهامبتون.

ويعد تراوري على رأس أولويات يورجن كلوب من أجل تدعيم صفوف الريدز، ومواصلة تطعيم القوام الأساسي باللاعبين المميزين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يرغب في ضم تراوري، لتخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم المتمثل في المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

واستطاع أداما أن يقدم موسمًا مميزًا رفقة وولفرهامبتون، وتمكن من خطف أنظار كبار الأندية سواء في إنجلترا أو إسبانيا، فنجح اللاعب في تقديم نفسه كأفضل الأجنحة نظرًا لسرعته وقوته فضلا عن تسجيل الأهداف.

وأبرزت الصحيفة أن وولفرهامبتون يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني على الأقل، للسماح برحيل تراوري، لا سيما أن اللاعب يحظى باهتمام مانشستر يونايتد والسيتي أيضًا، فضلا عن اهتمام برشلونة وريال مدريد في وقت سابق.

ونوهت الصحيفة أنه قد يكون هناك عقبات أمام ليفربول من أجل حسم الصفقة، خاصة وأن ميزانية الريدز لا تقدر على تحمل تكلفة الصفقة، لذا قد يضحي النادي بلاعب أو اثنين، لجمع بعض الأموال في خزينته لضم أداما تراوري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليفربول لا تفكر في رحيل محمد صلاح رغم وجود بعض الآراء بالاستغناء عن الدولي المصري، من أجل توفير أموال كبيرة لحسم الصفقة وربما صفقات أخرى، وهو ما ترفضه إدارة النادي.