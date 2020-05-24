شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدفاع الحسني: تسلمنا من الأهلي نسبة إعارة «أزارو».. وسنقاضي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبداللطيف مقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، أن فريقه تسلم نصف النسبة من صفقة إعارة وليد أزارو من الأهلي للاتفاق السعودي، مؤكدا أن الأمور بخصوص النادي الأهلي فيما يخص وليد أزارو جيدة، في الوقت الذي أكد فيه أن الأمور مغايرة تماما مع نادي الزمالك فيما يخص لاعب الفريق السابق حميد أحداد، والذى أعاره الفريق الأبيض إلى الرجاء المغربي.

قال مقتريض في تصريحات نشرتها صحيفة «هسبورت المغربية»: «لم نجد أي مشاكل في استلام نسبتنا من صفقة انتقال أزارو كما ينص العقد، الأهلي سلمنا نصف المبلغ وخلال الأيام القليلة المقبلة سنتوصل بالمبلغ المتبقي».

أضاف: «أما الزمالك فقد راسلناه أكثر من مرة لصرف نسبة إعارة أحداد إلى الرجاء، ولكنهم لم يتجاوبوا معنا، لذلك قررنا التوجه إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي»فيفا«لاستلام المستحقات».

وانتقل أحداد معارا من الزمالك إلى الرجاء البيضاوي المغربي حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء، وينص الاتفاق المبرم بين الزمالك والدفاع الجديدي أن يحصل النادي المغربي على نسبة 20% مقابل انتقال اللاعب لأي فريق.