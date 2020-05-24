شكرا لقرائتكم صالح جمعة يترقب تجديد عقد فايلر لتحديد موقفه في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مصير مدربه السويسري رينيه فايلر فيما يخص ملف تجديد عقده، وهو الأمر الذي في حالة حدوثه لن يكون لصالح جمعة مكاناً داخل القلعة الحمراء بشكل رسمي، عقب اعلان فايلر عدم رغبته في استمرار اللاعب بداية من الموسم الجديد، ورغم اتفاق فايلر مع إدارة الأهلي على تجديد عقده إلا أن رغبة المدرب السويسري في استشارة عائلته أولاً وتلقيه العديد من العروض المغرية خلال الفترة الأخيرة أمور تُعثر التجديد بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

وكلف صالح جمعة وكيل أعماله بالبحث له عن عرض في البرتغال للعودة مُجدداً لهناك، ، بعد فشل محاولات اقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمنحه فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب لازال ممتدا مع النادى، فى الوقت الذى يوجد تحفظ من معظم الأندية على استعارته بسبب عدم التزام اللاعب فى القترات الماضية.

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ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالج معة بالسخرية من فايلر خلال الأيام المضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك في وقتها.