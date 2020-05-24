شكرا لقرائتكم كواليس نجوم الكرة مع أول عيدية.. مسدس ياسر رضوان وكرة رضا عبد العال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رسمت الأعياد قبل الكورونا البهجة على وجه الكبير والصغير، وبحلول عيد الفطر المبارك تمر على الأذهان العديد من الذكريات السعيدة والتى ارتبط معظمها بالعيدية والخروج مع الأصدقاء ابتهاجاً بتلك الأيام المباركة، وكذلك كان يفعل نجوم الكرة الذين استعادوا ذكريات أول عيدية وما فعلوه بها وكثير من الأمور التى ارتبطت لديهم بالأعياد.
جمال عبد الحميد وعيدية الـ 10 قروشتحدث جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك السابق عن ذكرياته مع أول عيدية حصل عليها، قائلا إن قيمة العيدية الأولى لم تتجاوز 10 قروش، مضيفاً أنه كان يتخيل بأنه سيشترى مصر بأكملها بتلك العيدية، نظراً لقيمة ذلك المبلغ قديماً، وقال نجم الأهلي والزمالك السابق: قمت باستغلال العشرة قروش فى زيارة الأهرامات وركوب الخيل، ودخلت السينما وتناولت الكشرى والبيبسى كما زرت حديقة الحيوان.
ياسر رضوان اشترى مسدس بقرش صاغياسر رضوان نجم النادى الأهلى السابق استرجع هو الآخر ذكرياته مع أول عيدية حصل عليها، قائلا إنها كانت عبارة عن قرش صاغ، وأضاف " كان مبلغا كبيرا فى هذا الوقت واشتريت به بعض الحلوى ومسدس لعبة".
أيمن يونس وفرحة لبس العيداستعاد أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر ذكرياته مع الأعياد والعيدية، وقال يونس إن لبس العيد كان أجمل عيدية وذكرى ارتبطت بهذا الحدث، وأضاف يونس أن والدته كانت تحرص دائماً على أن تشترى لبس العيد له ثم تخبئه فى المنزل ليظل يبحث عن اللبس قبل العيد حتى يجده، وكانت أجمل مفاجأة تحدث له قبل العيد.
رضا عبد العال ولعب الكرة فى العيدأما رضا عبد العال، فكان يحرص دائماً على شراء كرة للعب مع أصدقاءه من "فلوس العيدية"، نظراًلتعلقه بكرة القدم منذ الصغر، وقال عبد العال: كنت باخد العيدية من أعمامى وخلانى عشان اجيب كورة العب بيها أنا واصحابى.
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