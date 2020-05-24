أوغسبورغ يعمّق جراح مضيفه شالكه بثلاثية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استمرت سلسلة النتائج المتواضعة لفريق شالكه، وخسر على ملعبه أمام ضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف دون ريد يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وجاء هدف التقدم لأوغسبورغ في الدقيقة السادسة من المباراة وسجله إدوارد لويين من ضربة حرة، ثم أضاف البديل جويل بازي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 76 ، قبل أن يختتم سيرجيو كوردوفا التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة في المركز الثامن إذ أخفق الفريق بذلك في تحقيق أي انتصار طوال عشر مباريات متتالية في الدوري.
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