تعرف على أغلى فريق فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقف نشاط الدورى المصرى خلال الفترة الجارية، بسبب الإجراءات الاحترازية المُتبعة من أجل الحد من خطر انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى، لتقليل التجمعات، فيما شهدت مسابقة الدورى قبل تعليق منافساته تصدر الأهلى لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى مباراة واحدة، فيما لم يُهزم فى أى مباراة أخرى، وسجل لاعبيه 46 هدفًا واستقبل 4 أهداف، ويُعد الأحمر الذى يتولى قيادة السويسرى رينيه فايلر، النادى الوحيد الذى لم يتلقى أى هزيمة فى الدورى حتى الآن، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى القيم التسويقية للأندية المصرية من خلال موقع ترانسفير ماركت للتعرف على أغلى فريق فى الدورى المصرى..

- القيمة التسويقية للنادى الأهلى

يُعد الأهلى هو أغلى فريق فى الدورى المصرى من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 22 مليون يورو و88 ألف دولار، ويضم الفريق 5 لاعبين أجانب، وتوج بلقب الدورى 41 مرة فى تاريخه.

- القيمة التسويقية لنادى الزمالك

يأتى الزمالك فى المركز الثانى من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 15 مليون يورو و25 ألف يورو، ويضم الفريق 4 لاعبين أجانب، وتوج بلقب الدورى 12 مرة.

- القيمة التسويقية لنادى بيراميدز

فيما يأتى نادى بيراميدز فى المركز الثالث من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 14 مليون يورو و85 ألف يورو، ويضم الفريق 5 لاعبين أجانب، ولم يتوج بلقب الدورى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى الإسماعيلى

وفى المركز الرابع يأتى نادى الإسماعيلى من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 6 مليون يورو و63 ألف يورو، ويضم الفريق 5 لاعبين أجانب، وتوج بلقب الدورى 3 مرات.

- القيمة التسويقية لنادى المصرى

فى المركز الخامس يأتى نادى المصرى البورسعيدى، من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 6 مليون يورو و30 ألف يورو، ويضم الفريق 7 لاعبين أجانب، ولم يتوج بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى سموحة

وسادسا يأتى نادى سموحة فى المركز السادس بين أندية الدورى الممتاز، من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 5 ملايين يورو و83 ألف يورو، ويضم الفريق 5 لاعبين أجانب، ولم يتوج بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى إنبى

يحتل نادى إنبى المركز السابع من بين أندية الدورى المصرى، من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 5 ملايين يورو و65 ألف يورو، ويضم الفريق 3 لاعبين أجانب، ولم يتوج بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى طلائع الجيش

ثم يأتى نادى طلائع الجيش فى المركز الثامن من بين أندية الدورى من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 5 ملايين يورو و53 ألف يورو، ويضم الفريق 4 لاعبين أجانب، ولم يتوج بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى مصر للمقاصة

وتاسعًا يوجد نادى مصر للمقاصة من بين أندية الدورى المصرى من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 5 ملايين يورو و43 ألف يورو، ويضم الفريق 5 لاعبين أجانب، ولم يتوج بلقب الدورى فى أى مرة.

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- القيمة التسويقية لنادى الاتحاد السكندرى

فى المركز العاشر من بين أندية الدورى الممتاز من حيث القيمة التسويقية يأتى نادى الاتحاد السكندرى، والتى تبلغ قيمته التسويقية 5 ملايين يورو و25 ألف يورو، ويضم الفريق 5 لاعبين أجانب، ولم يتوج باللقب فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى المقاولون العرب

يحتل نادى المقاولون العرب المركز الحادى عشر من بين أندية الدورى الممتاز من حيث القيمة التسويقية، والتى تبلغ 5 ملايين يورو و23 ألف يورو، ويضم الفريق 5 لاعبين أجانب، وتوج بلقب الدورى مرة واحدة.

- القيمة التسويقية لنادى وادى دجلة

وفى المركز الثانى عشر يأتى نادى وادى دجلة، والذى تبلغ قيمته التسويقية 4 ملايين يورو و85 ألف يورو، ويضم الفريق 6 لاعبين أجانب، ولم يتوج بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى الإنتاج الحربى

فيما يأتى نادى الإنتاج الحربى فى المركز الثالث عشر من بين أندية الدورى الممتاز من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 4 ملايين يورو و48 ألف يورو، ويضم الفريق 4 لاعبين أجانب، ولم يتوج الفريق بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى الجونة

ويأتى نادى الجونة فى المركز الرابع عشر من بين أندية الدورى الممتاز من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 4 ملايين يورو و15 ألف يورو، ويضم الفريق 4 لاعبين أجانب، ولم يتوج الفريق بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى حرس الحدود

يحتل نادى حرس الحدود المركز الخامس عشر من بين أندية الدورى من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 3 ملايين يورو و43 ألف يورو، ويضم الفريق 5 لاعبين أجانب، ولم يتوج الفريق بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى طنطا

وفى المركز السادس عشر يأتى نادى طنطا من بين أندية الدورى من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 3 ملايين يورو و23 ألف يورو، ويضم الفريق 4 لاعبين أجانب، ولم يتوج الفريق بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى أسوان

فيما يحتل نادى أسوان المركز السابع عشر من أندية الدورى من حيث القيمة التسويقية والتى تبلغ 2 مليون يورو و38 ألف يورو، ويضم الفريق 3 لاعبين أجانب، ولم يتوج الفريق بلقب الدورى فى أى مرة.

- القيمة التسويقية لنادى مصر

فى المركز الثامن عشر والأخير من بين أندية الدورى الممتاز من حيث القيمة التسويقية يأتى نادى مصر والتى تبلغ قيمته التسويقية 2 مليون يورو و38 ألف يورو، ويضم الفريق 6 لاعبين أجانب، ولم يتوج الفريق بلقب الدورى فى أى مرة.