شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يحتفل بعيد الفطر بصورة الجلباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك صورة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مرتديا جلباب احتفالا بعيد الفطر المبارك الذي يوافق اليوم أول أيامه، ويتواجد حاليا كاسونجو في القاهرة بعدما رفض المغادرة إلي بلاده عقب انتشار فيروس كورونا والذي أدي إلي توقف النشاط لفترة اقتربت من الثلاثة أشهر، بخلاف الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي الذين غادروا القاهرة إلي بلادهم فور توقف النشاط مباشرة.

في الوقت الذي وضعت إدارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي إلي فرق خارجية عقب انتهاء الإعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي أحمد رفعت المعار إلي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار الي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

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وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفي مقدمتها عدم تجديد إعارة اي لاعب من المعارين، او خروج الراحلين بنظام الاعارة مرة اخري ، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الإعارة وتوفير أماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك أي أعباء مالية إضافية في حالة إعارات اللاعبين.

من ناحية أخري تلقي الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري عدة عروض إماراتية عن طريق وكيل أعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، في حالة استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة من تسويق سيسيه ماديا لتوفير سيولة مالية داخل خزينة الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الدخول في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة شرائية تمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبين سوبر، وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائي من قيده في الموسم المقبل، للتفاوض والبت في العروص التي تلقاها.