أسطورة ليفربول يفضّل ماني على صلاح في تشكيل العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
اختار جون بارنس لاعب ليفربول السابق التشكيل المثالي للاعبي العالم خلال الموسم الحالي معتبرًا أن ساديو ماني جناح الريدز أفضل من زميله محمد صلاح خلال الموسم الحالي، كما استبعد كريستيانو رونالدو.
وقال بارنس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ميرور" الانجليزية: "كما هو الحال بالنسبة لفيرميو، ماني هو لاعبي المفضل في ليفربول، لقد كان حاسمًا خلال العام الماضي."
وتابع: "الأمر لا يتعلق فقط بعدد الأهداف التي قام بتسجيلها أو الفرص التي صنعها لكنه يعمل بجد من أجل الفريق أيضًا، بالنسبة لي هو أفضل من صلاح هذا الموسم."
أما عن سبب استبعاد كريستيانو رونالدو، فقد قال: "إنه مازال في حالة جيدة، لكنه لم يعد بالمستوى الذي كان عليه من قبل."
وجاء تشكيل جون بارنس كما يلي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، سيرجيو راموس، فيرجل فان دايك، ألفونسو ديفيز.
خط الوسط: نجولو كانتي، فرانكي دي يونج، كيفين دي بروين.
الهجوم: ليونيل ميسي، ربيرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني.
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