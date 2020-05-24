تقارير: الأهلي يحاول تسويق أزارو لبيعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأحد، أن إدارة الأهلي تحاول تسويق المهاجم المغربي وليد أزارو والمعار لصفوف الاتفاق السعودي.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن إدارة الأهلي تحاول تسويق وليد أزارو بعدما تقرر رحيل اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم نظرًا لابتعاده من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأحمر.

وكشفت الصحيفة المغربية، أن إدارة لن تتنازل عن خدمات أزارو بأقل من ثلاثة ملايين يورو، خاصة أن تلقى عرضًا من نادٍ صيني بقيمية عشرة ملايين يورو.

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وأوضحت الصحيفة أن نادي الاتفاق السعودي لم يعد يرغب في شراء عقد أزارو بصورة نهائية رغم أن التقارير السابقة أفادت برغب النادي في الحصول على مهاجم الأهلي.

وكان أزارو انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة ليشارك اللاعب في سبع مباريات بالدوري السعودي مسجلاً ثلاثة أهداف بجانب صناعته لتمريرة حاسمة.

أما مع الأهلي، فانتقل صاحب الـ24 عامًا بصفوف القلعة الحمراء قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي في موسم (2017 - 2018).

واستطاع أزارو في موسمه الأول وتحديدًا في ولاية المدرب الأسبق حسام البدري أن يتوّج بجائزة هداف الدوري المصري بتسجيله (18 هدفًا).