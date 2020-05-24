وزير الرياضة الإيطالي يحدد الموعد النهائي لاستئناف الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أكد فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، إنه سيحدد موعد استئناف بطولة الدوري الإيطالي، الخميس المقبل. ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الإيطالية، فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قدم البروتوكول الطبي لمباريات الدوري لوزير الرياضة الإيطالي، تمهيدا لاستئناف النشاط الكروي مرة أخرى. Advertisements ونشرت الشبكة تصريحات لسبادافورا مُعلناً عن موعدين محتملين لاستئناف البطولة: "هذا البروتوكول مشابه جدًا لبروتوكول التدريبات، وهناك مواعيد لاستئناف الدوري الإيطالي". وأضاف: "الموعدين هما 13 أو20 يونيو المقبلين، وسنقرر الموعد النهائي الخميس المقبل". وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم السماح بوجود 300 شخص في الملعب بحد أقصى في أي وقت، بما في ذلك اللاعبين والموظفين ووسائل الإعلام والأطباء والأمن.

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