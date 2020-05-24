إنتر ميلان يجدد محاولاته لضم فيدال

أبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي، رغبته مجدداً في التعاقد مع أرتورو فيدال لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو المقبل.
وأكدت تقرير إيطالي، أن أنطونيو كونتي مدرب الإنتر، لازال يراوده
وينتهي تعاقد فيدال مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، وقد يبدي النادي الإسباني المرونة في مفاوضات الإنتر بسبب تقدم اللاعب في السن.
ويعد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب الإنتر الهدف الرئيسي لبرشلونة في الميركاتو المقبل، الأمر الذي قد يسهل مهمة انتقال فيدال إلى الدوري الإيطالي.
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