كورتوا يعلق على هدف راموس القاتل في شباك أتليتكو بنهائي أوروبا

علق تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريـال مدريد الإسباني، على هدف سيرجيو راموس مدافع الريـال في شباك أتليتكو مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، في المباراة الذي كان كورتوا وقتها حارساً لأتليتكو.
وقال كورتوا اليوم الأحد، في تصريحات للصحافة الإسبانية، مازلت أشاهد
وأضاف، في حقيقة الأمر، الآن تجاوزت مرحلة الوقوف كثيراً عند هذا الهدف واعتبره حدث عابر، حالياً أصبحت لاعباً في ريـال مدريد وأتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.
يذكر أن راموس بهدفه القاتل تمكن من إدراك هدف التعادل لفريقه في الوقت البديل من زمن شوط المباراة الثاني، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي والذي شهد تفوق مدريد بتسجيل ثلاثة أهداف، لتنتهي المباراة برباعية لهدف، ويتوج الريـال باللقب العاشر في تاريخه لدوري الأبطال.
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