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كورتوا يعلق على هدف راموس القاتل في شباك أتليتكو بنهائي أوروبا

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علق تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريـال مدريد الإسباني، على هدف سيرجيو راموس مدافع الريـال في شباك أتليتكو مدريد بنهائي عام 2014، في المباراة الذي كان كورتوا وقتها حارساً لأتليتكو.
وقال كورتوا اليوم الأحد، في تصريحات للصحافة الإسبانية، مازلت أشاهد

هذا الهدف القاتل حتى الآن، والدهشة أن الكرة كانت قريبة للغاية من يدي ولم استطع إبعادها عن المرمى.
وأضاف، في حقيقة الأمر، الآن تجاوزت مرحلة الوقوف كثيراً عند هذا الهدف واعتبره حدث عابر، حالياً أصبحت لاعباً في ريـال مدريد وأتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.
يذكر أن راموس بهدفه القاتل تمكن من إدراك هدف التعادل لفريقه في الوقت البديل من زمن شوط المباراة الثاني، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي والذي شهد تفوق مدريد بتسجيل ثلاثة أهداف، لتنتهي المباراة برباعية لهدف، ويتوج الريـال باللقب العاشر في تاريخه لدوري الأبطال.
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