يترقب نادي تشيلسي الإنجليزي، وضع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمعار من إنتر ميلان الإيطالي، حتى ختام فعاليات الموسم الجاري.
وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، اليوم الأحد،أن تشيلسي يترقب موقف باريس من اللاعب خاصة وأن النادي الفرنسي يرغب في ضمه بصفة نهائية لكن خلافه المادي مع الإنتر عائقاً حتى الآن.
وواصلت الصحيفة، موضحة أن تشيلسي لا يمانع في تقديم عرض مميز للاعب يرضي طموحات ناديه الإيطالي للحصول على خدماته، وينتظر عدم حسم باريس للمفاوضات.
ويرغب الإنتر في الحصول على 70 مليون يورو، وقيم متغيرات أخرى، من أجل التفريط في إيكاردي بصفة نهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يترقب وضع ماورو إيكاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.