تشيلسي يترقب وضع ماورو إيكاردي

يترقب نادي تشيلسي الإنجليزي، وضع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمعار من إنتر ميلان الإيطالي، حتى ختام فعاليات الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، اليوم الأحد،

أن تشيلسي يترقب موقف باريس من اللاعب خاصة وأن النادي الفرنسي يرغب في ضمه بصفة نهائية لكن خلافه المادي مع الإنتر عائقاً حتى الآن.وواصلت الصحيفة، موضحة أن تشيلسي لا يمانع في تقديم عرض مميز للاعب يرضي طموحات ناديه الإيطالي للحصول على خدماته، وينتظر عدم حسم باريس للمفاوضات.

ويرغب الإنتر في الحصول على 70 مليون يورو، وقيم متغيرات أخرى، من أجل التفريط في إيكاردي بصفة نهائية.