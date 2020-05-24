شالكة الألماني يوضح تفاصيل إصابة لاعبه

أوضح ديفيد فاجنر، المدير الفني لفريق شالكة الألماني، تفاصيل إصابة لاعبه سوات سيردار، خلال مباراة أوجسبورج اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27

للدوري.وقال المدرب عقب المباراة، أن الإصابة في عضلة السمانة، لكننا لا نستطيع الآن التعرف على مدى خطورتها وتطور الوضع أو كونها مجرد كدمة عادية تحتاج للعلاج اللازم أيام قليلة.وتعرض فريق شالكة للخسارة أمام أوجسبورج بثلاثية نظيفة، وخرج سيردار مصاباً من المباراة عند الدقيقة 55.