تحدث الكاميرون أندري زامبو أنجويسا لاعب فريق فياريـال الإسباني والمنتقل إليه معاراً لموسم وحيد من فولهام الإنجليزي، عن أنباء انتقاله إلى ريـال مدريد الإسباني في الميركاتو المقبل.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها تقارير فرنسية اليوم الأحد، أنه تفاجئ بمثل هذه الأمور التي لا يعلم عنها شئ.

وأضاف اللاعب صاحب الـ 24 عام، في غالب الأمر لا أنشغل بمتابعة ما يقال، ووكيل أعمالي الشخصي هو المسئول عن تلقي أي عروض ودراستها قبل إخباري بها، أما أنا فتركيزي داخل المستطيل الأخضر فقط.

المقبل.وقال اللاعب في تصريحات نقلتها تقارير فرنسية اليوم الأحد، أنه تفاجئ بمثل هذه الأمور التي لا يعلم عنها شئ.وأضاف اللاعب صاحب الـ 24 عام، في غالب الأمر لا أنشغل بمتابعة ما يقال، ووكيل أعمالي الشخصي هو المسئول عن تلقي أي عروض ودراستها قبل إخباري بها، أما أنا فتركيزي داخل المستطيل الأخضر فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنجويسا لاعب فياريـال يوضح حقيقة انتقاله إلى مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.