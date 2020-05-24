شاهد.. رضا سيكا يكشف سبب ضياع الدوري من الإسماعيلي عام 95

كشف رضا سيكا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلي السابق السبب وراء ضياع الدوري من الدراويش لصالح الأهلي عام 1995.

ونشر سيكا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً :" الصورة دى فى ماتش الاسماعيلي والاهلي الدور الاول موسم 95 فى الاسماعيلية و الحكم / محمد افندى ضياء قبل الماتش الاسماعيلي متصدر الدوري وراكب الاهلي ب4 نقاط يعنى نكسب هيبقى الفرق 7 نقط ".

وواصل سيكا قائلاً :" هنا فى

الصورة،، كابتن ابراهيم حسن كان معاه انذار وبعدها حصل عنف منه فالحكم طلع له الكارت الاحمر وانا كنت واقف بسقفله على عدله وشجعته حتى رضا عبدالعال استغرب من المفأجاه ".وتابع قائلاً :" وبعدين راح ابراهيم شتم الحكم والحكم خاف طبعا من رد فعل جمهور الاهلي واعلامه وقال هيدبحونى قام لاغي الطرد وخلاه انذار واعتبر ان الانذار الاول لاخوه كابتن حسام وانه كان سجله غلط بإسم كابتن ابراهيم ، اه والله زى مابقولك كده يامسلم منتهى الاستخفاف بعقول الناس ".واضاف قائلاً :" واقعة تانية فى الماتش هو هو .. هدف صحيح مليون في المية لحمزة الجمل ، بيتم الغاءه بحجة التسلل ، ولما اتسأل الحكم عن الهدف قال إن شوبير كان باصص على محمد صلاح ابوجريشة. اه والنعمة ".واسترسل قائلاً ":" كل عام وانتم بخير ، وكا العادة ضاع الدوري من النادي الإسماعيلي العظيم بمساعدة التحكيم المصري ودة كان دوري محمد افندي ضياء ".