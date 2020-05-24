إيسيان: مورينيو أسس ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أرجع أسطورة تشيلسي “مايكل إيسيان” سبب تعملق ريال مدريد على الصعيد القاري في الفترة من 2014 حتى 2018، للأسس التي وضعها المدير الفني البرتغالي “جوزيه مورينيو” خلال فترة تدريبه للفريق لمدة 3 سنوات.

وأقيل جوزيه مورينيو من تدريب ريال مدريد في صيف 2013 بسبب علاقته المتوترة مع نجوم الفريق أمثال سيرخيو راموس وإيكر كاسياس وكريستيانو رونالدو، ليخلفه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي استطاع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام التالي عندما هزم أتلتيكو مدريد في النهائي برباعية لهدف.

وواصل ريال مدريد حصد لقب دوري أبطال أوروبا بمعظم العناصر التي لعبت تحت قيادة جوزيه مورينيو، ليحقق البطولة ثلاث سنوات متتالية “2016 و2017 و2018”.

مورينيو: لم أبك في مسيرتي إلا بسبب ريال مدريد

وقال مايكل إيسيان لموقع جماهير ريال مدريد “مورينيو واحد من أفضل المدربين الذين عملت معهم، رغم أنه يطلب من لاعبيه تنفيذ الكثير من المهام، لكنه يحب الفوز، وهذه أكثر صفة أحبها في مورينيو”.

وأضاف “مورينيو يفهم اللعبة ويعرف كيف يحقق أفضل النتائج من لاعبي فريقه، ودائمًا ما كان ينجح في إظهار أفضل ما لديّ، لهذا أحترمه كثيرًا، وأخبرك أيضًا أنه أطرف شخص ستلتقي به على الإطلاق”.

وتابع حديثه “عندما قرر ضمي إلى صفوف ريال مدريد كنت ألعب كرة القدم وهذا ما حاولت القيام به كل يوم، وأعطيت الفريق 100٪ من مستواي كل مرة، وكان هذا أهم شيء بالنسبة لي، لكن لسوء الحظ لم أفز بالبطولات مع الريال، أشعر بالخزي بسبب ذلك، لكننا حاولنا”.

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تأثير مورينيو

عن تأثير مورينيو على ريال مدريد، قال “معظم اللاعبين الذين قام مورينيو بتدريبهم في ريال مدريد فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا، لذا نعم يمكنك أن تقول ذلك، إنه وضع الأسس، لكنني أريد أن أقول: لا يجب أن نبخس حق كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان لأن الفوز بدوري الأبطال ليس بالأمر الهين، لهذا فإن أي مدرب يستطيع القيام بذلك يستحق الثناء”.

وأكد إيسيان بأنه تعلم جوانب مختلفة في اللعبة بفضل الفترة التي عمل فيها مع جوزيه مورينيو أثناء تواجدهما معًا في تشيلسي، مضيفًا بإنه أحد أهم الأشخاص في حياته.

وأوضح “مسيرتي انفجرت في إنجلترا مع مورينيو، وبدأ الناس من جميع أنحاء العالم يتابعونني ويعرفون من هو إيسيان رغم أنني كنت معروفًا في فرنسا. عندما أخذني مورينيو من ليون أصبحت أخيرًا اللاعب الذي أريد، لقد كان دائمًا هناك بالنسبة لي وكان مهمًا في مسيرتي”.

وختم حديثه “بعد تجربتي في تشيلسي، لعبت لريال مدريد مع وضد اثنين من أفضل اللاعبين في العالم (رونالدو وميسي)، وكانت تلك تجربة مختلفة، كانت لحظة رائعة حقًا، تعلمت ثقافة جميلة ومختلفة عما اعتدت عليه، وكونت صداقات جيدة جدًا في النادي وفي مدينة مدريد بشكل عام، ولا تزال لديّ صداقات هناك مع الموظفين، وهذا مهم بالنسبة لي”.

ويلعب مايكل إيسيان في دوري أذربيجان حاليًا، ويدرس في نفس الوقت ضمن برنامج UEFA B بهدف الاتجاه إلى التدريب بعد اعتزاله لكرة القدم.

ويأمل أسطورة منتخب غانا أن يعمل في بداية مسيرته التدريبية مع اللاعبين صغار السن، حيث أكد خلال حديثه مع موقع جماهير ريال مدريد MadridistaReal بأنه يُحب اكتشاف المواهب الشابة، وستكون هذه مرحلته الأولى قبل العمل مع بعض مدربي فرق الشباب.

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