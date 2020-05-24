ماركا تُساند كريم بنزيمة أمام جمهور ريال مدريد بإحصائية من يويفا

ساندت صحيفة ماركا الإسبانية المهاجم الفرنسي “كريم بنزيمة” أمام جمهور ريال مدريد، بنقل إحصائية من الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن اللاعبين الأكثر تأثيرًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويتعرض كريم بنزيمة لانتقادات حادة من جانب جمهور ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري بسبب إهداره لكم هائل من الفرص، وضعف منافسته على لقب هداف الدوري الإسباني وهداف دوري أبطال أوروبا.

ويُطالب جمهور ريال مدريد الرئيس فلورنتينو بيريز بضرورة التحرك خلال ميركاتو الصيف للتعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي “إيرلينج هالاند” من بوروسيا دورتموند الألماني، أو شراء مهاجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

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لكن صحيفة ماركا قررت تذكير جمهور وإدارة ريال مدريد بالتأثير الإيجابي لكريم بنزيمة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، بنقل الإحصائية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بخصوص اللاعبين الأكثر صناعة وتسجيلاً للأهداف في البطولة الأقوى والأشهر في العالم.

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ويتصدر نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس، وأسطورة ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، هذه الإحصائية برصيد 169 هدف ما بين أهداف مُسجلة وتمريرات حاسمة، ويأتي من بعده نجم منتخب الأرجنتين وأسطورة برشلونة “ليونيل ميسي” في المركز الثاني برصيد 149 هدفًا.

لكن عدد مباريات ميسي أقل بكثير من رونالدو الذي بدأ مسيرته في دوري الأبطال عام 2003 مع مانشستر يونايتد، أي قبل 3 سنوات من ظهور ميسي الأول.

أما كريم بنزيمة فقد احتل المركز الثالث برصيد 91 هدفًا، بواقع 27 تمريرة حاسمة و64 هدفًا.

والتالي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً وصناعة للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو : (129 هدف + 40 تمريرة حاسمة ) = 169 هدف في 173 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة ليونيل ميسي : (114 هدف + 35 تمريرة حاسمة ) = 149 هدف في 141 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة كريم بنزيمة : (64 هدف + 27 تمريرة حاسمة ) = 91 هدف في 119 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة راؤول جونزاليس : (71 هدف + 16 تمريرة حاسمة ) = 87 هدف في 144 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة روبرت ليفاندوفسكي : (64 هدف + 15 تمريرة حاسمة ) = 79 هدف في 86 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة روود فان نيستلروي : (60 هدف + 16 تمريرة حاسمة ) = 76 هدف في 81 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة زلاتان إبراهيموفيتش : (49 هدف + 26 تمريرة حاسمة ) = 75 هدف في 123 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة آندريه تشيفتشينكو : (59 هدف + 13 تمريرة حاسمة ) = 72 هدف في 116 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة تييري هنري : (51 هدف + 16 تمريرة حاسمة ) = 67 هدف في 115 مباراة

هدف تمريرة حاسمة هدف في مباراة توماس مولر : (44 هدف + 20 تمريرة حاسمة ) = 64 هدف في 113 مباراة

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