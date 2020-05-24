رياضة | شرط مفاجئ لنجم الزمالك للاستمرار مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط مفاجئ لنجم الزمالك للاستمرار مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق واحد من نجوم نادي الزمالك مصيره مع الفريق بيد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلال.

وأظهر محمد عنتر نجم نادي الزمالك رغبة في الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته في الفريق وعدم الاعتماد عليه.

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ولكن قرر عنتر تأجيل رحيله عن الزمالك لفترة كما أجل رده على الأندية التي تقدم بعروضه لضم في الصيف.

وتواصل عنتر مع أحد مسئولو نادي الزمالك ليخبره بحسم موقفه مع النادي ولكنه أبلغه بأن مصيره معلق بيد كارتيرون وسيحسم موقفه في الفترة المقبلة.

وأظهرت العديد من الأندية اهتمام كبير بضم محمد عنتر في الصيف القادم في حالة رحيله عن الزمالك أبرزها نادي وادي دجلة ونادي الإنتاج الحربي ونادي الإسماعيلي.