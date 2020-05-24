رياضة | تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي وذلك بعد توقف النشاط حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا في بداية شهر مارس الماضي.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، إن رابطة الأندية الخاصة ب الكالتشيو ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موقف البطولة هذا الموسم والحلول المتاحة.

وسيحضر ممثلو جميع الأندية هذا الاجتماع من أجل طرح بعض الاقتراحات، وفي حال التوصل لاتفاق بين الحكومة والاتحاد الإيطالي سوف تتم استكمال المسابقة في شهر يونيو.

ووضعت وزارة الصحة في إيطالية بروتوكول طبي لاستئناف الكالتشيو في الفترة ما بين 13 إلى 20 يونيو القادم.

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يستهدف مسؤولو فريق تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ويرغب النادي الإنجليزي في استثمار الخلاف بين فريقي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في صفقة الأرجنتيني ماورو ايكاردي.

وخرج ماورو ايكاردي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

ويضع نادي تشيلسي مبلغ 50 مليون يورو من أجل جلب ماورو ايكاردي هذا الصيف بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.

ولكن نادي انتر ميلان لا يريد الاستغناء عن ايكاردي بمبلغ اقل من 70 مليون يورو.