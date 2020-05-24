رياضة | لأول مرة.. ميسي يكشف سر تفكيره في الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. ميسي يكشف سر تفكيره في الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة، على الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن السر الذي دفعه للتفكير في الرحيل عن الفريق الكتالوني.

واعترف ميسي في تصريحات إذاعية لـ"راديو كتالونيا"بتفكيره في الرحيل عن البارسا قائلا: "فكرت في الرحيل عن برشلونة عام 2016 بعد أزمتي مع الضرائب".

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وتابع: "التفكير كان في الرحيل عن إسبانيا عمومًا، وليس برشلونة".

واتهم ميسي بالتهرب من الضرئاب في الفترة ما بين 2007 إلى 2009، حيث واجه ميسي خطر السجن لمدة 21 شهرًا.

وعن سبب بقائه في برشلونة قال: "أولًا، بسبب وضعي في النادي وحبي الشديد له، وثانيًا، بسبب ارتباط عائلتي بالمدينة وبأصدقائنا هنا".