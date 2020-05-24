رياضة | هيدرسيفلد يحدد سعر بيع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هيدرسيفلد يحدد سعر بيع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم.

ويرغب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى بقاء رمضان صبحي خلال الموسم القادم خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي للفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حدد سعر رمضان صبحي وهو 7 مليون يورو من أجل التحلي عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وشارك صبحي مع الأهلي فى 9 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات ببطولة الدوري المصري وفى 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

ولدى صبحي 28 مباراة دولية سجل خلالهم هدف وحيد فى مرمي نيجيريا عام 2016 وتأهل الفراعنة وقتها لكأس الامم الإفريقية لنهائيات كأس الأمم 2017.

وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تألق خلال العام الماضي بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد بطوكيو.

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حرص نادي ريال مدريد الإسباني على تهنأة النادي الأهلي بمناسبة مرور 20 عام على فوز الأحمر بلقب نادي القرن الإفريقي.

وقال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد في فيديو عبر قناة الأهلي: " أود أن أهنئكم بمرور 20 عاما، على تتويجكم بلقب نادي القرن العشرين في القارة الإفريقية.. لا بد أن تفخروا جدا بهذا الإنجاز اللافت للنظر".

وتابع: " هذا يثبت أنكم تملكون الشغف والشجاعة لوضع إستراتيجيات سليمة، مكنتكم من البقاء على قمة كرة القدم لعقود عديدة".

وأضاف: " كنتم قادرين علي تحقيق ذلك، لأن لديكم المبادئ والقيم التي توارثتموها جيلا بعد جيل.. مبادئ مثل عقلية الانتصارات الدائمة والانضباط والعمل الجماعي، وهي جزء من ثقافتكم".

وأنهى إيميليو حديثه قائلا: " كل التهنئة وأتمنى لكم الأفضل دائما".