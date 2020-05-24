رياضة | نجم تشيلسي السابق ينصح فريقه بعدم التعاقد مع كوتينيو والتحرك لنجم آخر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي السابق ينصح فريقه بعدم التعاقد مع كوتينيو والتحرك لنجم آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح المدافع الفرنسي "فرانك لوبوف" نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، بعدم ضم النجم البرازيلي "فيليبي كوتينو" لاعب برشلونة المعار لنادي بايرن ميونخ الألماني.

وأكد لوبوف في مقابلة صحفية، أن تشيلسي عليه ضم الألماني الشاب "كاي هافريتز" نجم نادي باير ليفركوزن الألماني بدلاً من كوتينيو.

وقال لوبوف في تصريحات لشبكة ESPN: "أحب طريقته وأسلوبه في اللعب، يبدو كشخص في الثلاثين من عمره، هو يعرف ماذا سيفعل ومتى يفعل بالكرة".

وأضاف: "يعد هافريتز العقل المدبر للفريق، تحدثت عنه في أكثر من مناسبة سابقة، أُعجبت بشدة بهدفه في فيردر بريمن من بين قدمي حارس المرمى".

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وتابع: "بالحديث عن انضمام كوتينو لتشيلسي، أعتقد أن هافريتز هو اللاعب الأمثل، فهو موهوب للغاية، ويجب أن ينضم للدوري الإنجليزي"

وأتم: "لو كنت أمتلك قراراً في تشيلسي، لقررت التوقيع معه على الفور".

وارتبط تشيلسي في الفترة الحالية بضم كوتينيو، والذي قررت إدارة بايرن ميونخ عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

كما يحظى هافريتز صاحب الـ20 عاماً بإهتمام عدة أندية، على رأسها بايرن ميونخ وليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة.