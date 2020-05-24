رياضة | لقب أهلاوي ومشاركة مونديالية ضمن أشهر إنجازات الكرة المصرية في الأعياد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لقب أهلاوي ومشاركة مونديالية ضمن أشهر إنجازات الكرة المصرية في الأعياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل الأمة العربية والإسلامية اليوم الأحد بعيد الفطر المبارك، والذي يمثل بعض الذكريات الطيبة لجماهير الكرة المصرية، على مستوى البطولات والإنتصارات.

وتتذكر جماهير النادي الأهلي بشكل جيد، لقبه الأول في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الألفية الحالية، والذي يعود لشهر نوفمبر عام 2001.

وتمكن الأهلي من تحقيق لقبه الثالث على حساب صن داونز بطل جنوب أفريقيا خلال أيام عيد الفطر، حين انتصر بثلاثية نظيفة سجلها "خالد بيبو" بعد التعادل في مدينة بريتوريا بهدف لكل منهما.

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كما حقق الأهلي بعض الإنتصارات التي لا تنسى على حساب نادي الزمالك في أيام عيد الفطر، لعل أبرزها الفوز الذي حققه على النادي الأبيض بهدفين دون رد عام 2015، سجلهما اللاعب مؤمن زكريا.

نادي الزمالك لا يتمتع بذكريات جيدة في الأعياد، حيث يشتهر الفريق الأبيض بالخسارة دوماً في أيام العيد، حيث اعتاد النادي الأبيض على الخسارة في عدة مباريات هامة في الأعياد ضد الأهلي والإسماعيلي وحرس الحدود وإتحاد الشرطة.

ويعود الفوز المؤثر الوحيد للزمالك في الأعياد، لعام 1991 حين تغلب على الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما أيمن يونس ومصطفى إبراهيم.

بالنظر لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، نجد أن عيد الفطر يرتبط هامة للفراعنة، حين خاض المنتخب الوطني أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا في أول أيام عيد الفطر، والتي خسرها ضد منتخب أوروجواي بهدف دون رد، وذلك بعد غياب 28 عاماً عن المشاركة في البطولة.