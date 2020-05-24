رياضة | الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مناقشة العروض المقدمة لرحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن المشرف العام على فريق الكرة اوصى بعدم مناقشة أي عرض مقدم لشراء بن شرقي مهما كانت المغريات المادية.

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وأضاف المصدر ذاته بأن أمير مرتضى أكد على احتياج الفريق لنوعية اللاعبين امثال بن شرقي، نظرا للخبرات والمهارات الكبيرة الذين يمتلكها اللاعب

وقد ارتبط اسم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ببعض الاندية التركية والبلجيكية والخليجية خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الابيض على عدم وصول النادي أي عروض رسمية لشراء اللاعب.

يذكر ان المغربي أشرف بن شرقي كان قد انضم لصفوف الزمالك في مطلع الموسم الحالي، حيث نجح في التتويج مع الزمالك بكأس مصر وبطولتي السوبر الإفريقي والمصري.