رياضة | خبر سار لجماهير الزمالك بشأن كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الزمالك بشأن كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على تجديد تعاقده، في ظل نجاح المدرب في قيادة الفارس الابيض إلى منصات التتويج الأفريقية والمحلية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الثاني أحمد وأمير مرتضى عقدا جلسة مع المدير الفني للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد.

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته بأن العقد شمل بندا هاما بين الطرفين وهو رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق في حالة الفشل في الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز او دوري أبطال أفريقيا دون تحمل النادي أي شروط مالية.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد اعلن في وقت سابق عن اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من تجديد عقده مع الابيض، وأن الإعلان عن كافة التفاصيل سيكون في الفترة المقبلة.

يذكر ان الفرنسي باتريس كارتيرون كان قد نجح في قيادة الزمالك في التتويج ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.