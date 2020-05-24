رياضة | تشكيل منطقة المنوفية الجديدة للميني فوتبول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل منطقة المنوفية الجديدة للميني فوتبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إعتمد الإتحاد المصري للعبة "الميني فوتبول" برئاسة أحمد سمير، الأب الروحي للعبة، ومؤسسها في مصر، تشكيل منطقة المنوفية.

ويضم تشكيل فرع المنوفية للميني فوتبول، الدكتور محمد السرسي رئيساً للمنطقة، ودكتور علي أحمد هلال نائب رئيس المنطقة، ورفعت محمد الوراقي مدير تنفيذي.

كما تقرر إسناد مهمة رئاسة لجنة لحكام إلى حكم الدرجة الأولى السابق، حسن السندبيسي، وعبد الفتاح عريشة عضوا باللجنة، وأحمد نبيل علام عضوا باللجنة، وأحمد جوهر حكم مساعد درجة أولى، سكرتيراً للجنة الحكام، ويتولى عمرو دويدار رئاسة لجنة المسابقات، ومحمد نبيه للعلاقات العامة.

ولدت لعبة "ميني فوتبول" في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013.

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تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا وتم تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية ، وعام 2017 بتونس ، 2019 باستراليا ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الافريقي 26 دولة.

وللعبة اتحادات قارية هي الاتحاد الافريقي مقره بتونس ويرأسه التونسي أشرف بن صالحة ، والاتحاد الاوروبي ومقره بالمجر و يرأسه البلغاري بوريسلاف ألكسندروف ، والاتحاد الأسيوي ومقره المملكة العربية السعودية ويرأسه السعودي محمد الدوسري ، واتحاد الأمريكتَين الشمالية والجنوبية ومقره المكسيك ويرأسه المكسيكي سيرجيو ديل ريو ، واتحاد قارة أوقيانيا ومقره استراليا ويرأسه الأسترالي ميجيل أنجل مارون ، كما ان للعبة اتحاد عربي مقره العاصمة اللبنانية بيروت ويرأس اللبناني أحمد دنش.

وعن بطولات اللعبة يقام كأس العالم للعبة في الأعوام الفردية ، بينما يقام كأس العالم للقارات كل عامين في الأعوام الزوجية ، وتقام بطولات الأمم لمنتخبات كل قارة في السنوات الزوجية ،بينما تقام البطولات القارية للاندية سنويا.

ويهدف الاتحاد المصري للميني فوتبول الي نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشيء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر ، و ذلك من خلال مراكز الشباب الريفية والحضارية .