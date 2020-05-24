رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدورى الاسباني عودة النشاط الكروي للبلاد الشهر المقبل بعد أن توقف لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في اسبانيا والعالم.

وأكدت رابطة بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم انه في يوم الأربعاء 27 مايو أو الخميس 28 مايو الجاري سوف تعلن الليجا عن جدول ومواعيد مباريات التسع جولات القادمة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وكان من المفترض أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي مايوركا في الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في شهر مارس الماضي ولكن تم تأجيلها بالإضافة بسبب فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن يوم 12 مارس الماضي رسميا تعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز بسبب فيروس كورونا الجديد.

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كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد السر وراء تمسك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي في الانتقال إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل نادي برشلونة في التعاقد مع المهاجم الأرجنتي المتألق بشدة مع إنتر ميلان هذا الموسم، حيث يسعى لحسم هذه الضفقة في الفترة المقبلة.

وأشار موقع "كالتشيو مريكاتو" الإيطالي إلى أن نادي إنتر ميلان قدم راتبا سنويا ضخما إلى اللاعب الأرجنيتني لتجديد تعاقده مع النيراتزوري لكنه لم يوافق عليه.

وتابع الموقع الإيطالي بأن اللاعب الأرجنتيني يفضل اللعب بجوار زميله ليونيل ميسي ويعتبر انتقاله إلى برشلونة بمثابة الحلم ويسعى لتحقيقه.

ويرتبط المهاجم الأرجنتيني مع إنتر ميلان بعقد حتى صيف 2023، وبشرط جزائي يقدر بـ111 مليون يورو يمكن تفعيله في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل.