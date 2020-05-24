رياضة | كريستيان جروس تحدث عن فترة تدريبه للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس تحدث عن فترة تدريبه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن فتره عمله بالمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة بالدوري السعودي ثم المصري.

وقال جروس فب تصريحات صحفية بأنه سعيد وفخور بتجربته التدريبية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى استفادته الكبيرة من هذه الفترة.

وأضاف : قمنا بعمل رائع في السعودية ونجحنا بالتتويج ببطولة الدوري السعودي بعد غياب دام ٣٢ عام، هذا كان أمر اكثر من رائع بالنسبة لي.

وتابع : في مصر كانت الأجواء التي اعيشها عظيمة وممتلئه بالحب، وخصوصا بعد قيادة الزمالك للتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، كرة القدم بالنسبة لهم بمثابة شريان الحياة.

وقد نجح السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك في قيادة الابيض في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بعد غياب أبناء القلعة البيضاء عن منصات التتويج الأفريقية دام ١٧ عام.

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