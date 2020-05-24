رياضة | تقارير.. فرص فيرتونخين في التجديد لتوتنهام ضئيلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. فرص فيرتونخين في التجديد لتوتنهام ضئيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إنجليزية اليوم الأحد، وجود تطورات بشأن مستقبل المدافع البلجيكي الدولي "يان فيرتونخين" مع ناديه الحالي توتنهام الإنجليزي.

وينتهي عقد قلب الدفاع البلجيكي مع النادي اللندني بنهاية الموسم الجاري، ولم يقم بتمديد تعاقده مع توتنهام حتى الآن.

وذكرت شبكة ESPN في تقريرها اليوم، أن فرص بقاء اللاعب في توتنهام تعد "ضئيلة للغاية".

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وأوضحت الشبكة، أن مطالب فيرتونخين دفعت إدارة توتنهام للتردد في تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً.

وبحسب الشبكة، يريد فيرتونخين الحصول على 3.5 مليون يورو سنوياً، مع تجديد عقد لمدة عامين على الأقل.

ويرغب توتنهام في توقيع عقد لمدة عام، مع تخفيض القيمة المالية لأجر اللاعب، في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، يحاول توتنهام البحث عن خليفة فيرتونخين في مركز قلب الدفاع، وارتبطت بعدة لاعبين على غرار "كريس سمولينج" لاعب مانشستر يونايتد المعار لروما الإيطالي، والفرنسي "عيسى ديوب" لاعب وست هام يونايتد.

على الجانب الآخر، يتابع نادي إنتر ميلان وضعية فيرتونخين عن كثب، تميهداً للتوقيع مع اللاعب في الصيف بصفقة إنتقال حر.