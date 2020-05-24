رياضة | البدري يتغزل في "كوكا" ويقدم له نصيحة هامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري يتغزل في "كوكا" ويقدم له نصيحة هامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، خبرًا سارًا إلى أحمد حسن "كوكا" المحترف في صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني بشأن انضمامه إلى معسكر الفراعنة في الفترة المقبلة.

البدري أجرى حوارًا مع صحيفة "نوفا سبورتس" اليونانية والتي أشاد خلالها بالمهاجم المصري حيث وصفه بأنه أحد أفضل المهاجمين على المستوى الدولي.

وتابع البدري بأن مركز رأس الحربة في منتخب مصر كان يشكل نقص في الفترة السابقة لكن الوقت الحالي هناك اكثر من لاعب مميز ومهاجمين على مستوى رفيع.

وأردف البدري بأنه دائمنا ما يتحدث مع كوكا ويعلم مدى رغبته في النجاح مع فريقه اليوناني، مؤكدا له بأن استمراره في الفريق اليوناني فرصة ذهبية لتحقيق أهدافه.

وأشار البدري إلى مستوى جميع اللاعبين سيتأثر بسبب التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالي فكوكا هو الأخر سيتأثر لأنه عائد من الإصابة ولم يشارك إلا في مباريات قليلة وبالتالي فهو بحاجة إلى الوقت من أجل استعادة مستواه الفني.

وأوضح البدري بأنه كوكا يعتبره أحد أبنائه وأحد اللاعبين المفضلين مشيرًا إلى أنه سيكون ضمن خططته مع منتخب مصر.

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