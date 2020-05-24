رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم محمد النني مع بشكتاش التركي؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم محمد النني مع بشكتاش التركي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مصير محمد النني لاعب أرسنال المعار إلي نادي بشكتاش غامضًا، في ظل انتهاء إعارته للنادي التركي نهاية الموسم الحالي، ورغبة الأخير في الاحتفاظ بخدماته في الموسم المقبل، بعد العروض القوية التي قدمها اللاعب رفقة الفريق هذا الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي بشكتاش التركي أبدي اهتمامًا واسعًا بتجديد إعارة محمد النني للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي، قبل توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأصبحت عودة محمد النني إلي أرسنال في الموسم الجديد صعبة للغاية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الإنجليزي، والتي ستدفعه للتخلص مع بعض اللاعبين وعلى رأسهم نجم منتخب مصر، لتوفير أموال لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

ماذا قدم محمد النني مع بشكتاش التركي؟

انضم "النني" لصفوف نادي بشكتاش التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بحثا عن المشاركة بشكل منتظم في المباريات، بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال الإنجليزي.

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خاض محمد النني 28 مباراة مع فريق بشكتاش التركي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 2350 دقيقة، صنع هدفين، ولم يسجل أي أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك "النني" في 19 مباراة مع بشكتاش في بطولة الدوري التركي، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1676 دقيقة، صنع هدفين، حصل على 6 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.

بينما خاض نجم الفراعنة 6 مباريات مع بشكتاش في الدوري الأوروبي بواقع 404 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وشارك في 3 مباريات بكأس تركيا بواقع 270 دقيقة، وكانت محصلة مشاركته بطاقة صفراء وحيدة.

وكان فريقه بشكتاش يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 44 نقطة بفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي هناك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

بينما ودع فريقه منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري الأوروبي، من دور المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، جمعها من 5 هزائم، وانتصار وحيد.