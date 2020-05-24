رياضة | تقرير إنجليزي.. مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد تسببت في وفاة 41 شخص

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير إنجليزي.. مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد تسببت في وفاة 41 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إنجليزي اليوم الأحد، أن مباراة العودة بين فريقي ليفربول وأتليتيكو مدريد في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، تسببت في وفاة 41 شخص، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة NHS أن المباراة التي أقيمت بملعب "أنفيلد رود" شهدت 41 حالة وفاة شخص يتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاماً. وأشار التقرير الصادر عن الهيئة، والذي نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، أن تلك المباراة تسببت في انتشار الوباء بشكل كبير قي بريطانيا. Advertisements وأكدت الهيئة، أن إجمالي الأصابات في بريطانيا حينها بلغ 100 ألف حالة، في الوقت الذي بلغ 640 ألف حالة في إسبانيا. وارتفع عدد الإصابات في الأسبوع التالي للمباراة في بريطانيا لحوالي 250 ألف إصابة، وهو ما نتج عن إجراء المباراة بخضور جماهيري. وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية في وقت سابق، أن إقامة تلك المباراة بحضور جماهيري كان "خطأً لا يغتفر". يذكر أن مباراة الريدز وأتليتيكو مدريد كانت آخر مباراة كبرى تقام في إنجلترا قبل توقف النشاط بسبب كورونا، وحضرها 52 ألف متفرج، من بينهم 3000 آلاف مشجع للفريق الإسباني.

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