اخبار الرياضه

رياضة | العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

تلقى واحد من نجوم النادي الأهلي العديد من العروض في الفترة الأخيرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض من الدوري الإماراتي والدوري السعودي لضم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي في الصيف القادم.

Advertisements

 

ولكن رفض النادي الأهلي كل العروض المقدمة إلى علي معلول في الفترة الماصية مؤكدا أن اللاعب باقي مع الفريق في الموسما لقادم.

 

كما أبلغ مسئولو النادي الأهلي على معلول بأن يرفض أي عرض مقدم له وأنه مستمر مع الفريق في الموسم القادم نظرا لحاجة الأحمر له.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا