رياضة | العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم النادي الأهلي العديد من العروض في الفترة الأخيرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض من الدوري الإماراتي والدوري السعودي لضم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي في الصيف القادم.

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ولكن رفض النادي الأهلي كل العروض المقدمة إلى علي معلول في الفترة الماصية مؤكدا أن اللاعب باقي مع الفريق في الموسما لقادم.

كما أبلغ مسئولو النادي الأهلي على معلول بأن يرفض أي عرض مقدم له وأنه مستمر مع الفريق في الموسم القادم نظرا لحاجة الأحمر له.