شكرا لقرائتكم شاهد كاسونجو يحتفل بعيد الفطر بصورة الجلباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك صورة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مرتديا جلباب احتفالا بعيد الفطر المبارك الي يوافق اليوم اول ايامه، ويتواجد حاليا كاسونجو في القاهرة بعدما رفض المغادرة الي بلاده عقب انتشار فيروس كورونا والذي ادي الي توقف النشاط لفترة اقتربت من الثلاثة أشهر ، بخلاف الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي الذين غادروا القاهرة الي بلادهم فور توقف النشاط مباشرة.



كاسونجو

في الوقت الذي وضعت ادارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي الي فرق خارجية عقب انتهاء الاعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي احمد رفعت المعار الي الاتحاد السكندري واحمد فتوح المعار الي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

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وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفي مقدمتها عدم تجديد اعارة اي لاعب من المعارين، او خروج الراحلين بنظام الاعارة مرة اخري ، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الاعارة وتوفير اماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك اي اعباء مالية اضافية في حالة اعارات اللاعبين.

من ناحية اخري تلقي الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري عدة عروض اماراتية عن طريق وكيال اعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، في حالة استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة من تسويق سيسيه ماديا لتوفير سيولة مالية داخل خزينة الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الدخول في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة شرائية تمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبين سوبر، وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائي من قيده في الموسم المقبل، للتفاوض والبت في العروص التي تلقاها.