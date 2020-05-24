شكرا لقرائتكم كولون يتعادل بصعوبة مع دوسلدورف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز البديل أنطوني موديست وجون كوردوبا الشباك بضربتي رأس قرب النهاية ليخرج كولون متعادلا 2 - 2 مع ضيفه فورتونا دوسلدورف يوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما أهدر مارك أوت ركلة جزاء لصاحب الأرض.

ورفع التعادل رصيد كولون إلى 34 نقطة من 27 مباراة في المركز العاشر بينما ظل فورتونا في المركز 16 وله 24 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن منطقة الأمان بعدما تلقى ماينتس صاحب المركز 15 هزيمة مذلة 5-صفر أمام ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج.

واستحوذ صاحب الأرض على الكرة في الشوط الأول لكن فورتونا بدا الأقرب للتسجيل ومنحه كنعان كارامان التقدم بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 41. وسدد أوت مرتين في القائم وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 57 لكن فلوريان كاستنماير حارس فورتونا أبعد تسديدته السيئة.

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وعوقب كولونيا عندما أنهى إيريك تومي هجمة رائعة بتسديدة مباشرة من 13 مترا في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس تيمو هورن. ومع إقامة المباراة بدون جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا وتزيين الصفوف الأولى من المدرجات ببضائع جمهور كولونيا وقمصانه بدا أن صاحب الأرض حصل على الحافز.

وقلص موديست الفارق في الدقيقة 88 عندما قفز أعلى من مراقبه ليحول تمريرة البديل دومينيك دراكسلر العرضية في الشباك ويحيي آمال فريقه.

ومع اقتراب الوقت من نهايته أرسل دركسلر تمريرة عرضية مذهلة من الناحية اليمنى حولها كوردوبا بضربة رأس لتصطدم بالأرض إلى سقف الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.