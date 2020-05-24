شكرا لقرائتكم وكيل جورجينيو يلمح لإمكانية رحيله إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح جواو سانتوس وكيل الإيطالي جورجينيو لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أن موكله سيكون جاهزا للانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وانضم جورجينيو لتشيلسي برفقة الإيطالي المخضرم ماوريتسيو ساري مدرب الفريق اللندني السابق في صيف 2018، قادما من نابولي الإيطالي، لكنه فشل في إثبات وجوده المحوري في الدوري الإنجليزي الممتاز، على عكس دوره الأساسي الذي لعبه مع فريقه السابق.

وربطت تقارير إخبارية جورجينهو بالانتقال إلى إيطاليا، مشيرة إلى إمكانية تعاونه للمرة الثالثة مع ساري مدرب يوفنتوس الحالي، غير أن وكيل اللاعب الإيطالي الدوري لم يقلل من احتمالية إبرام مثل تلك الصفقة.

وقال سانتوس في تصريحات لصحيفة (توتوسبورت) الإيطالية نشرتها على موقعها الإلكتروني: "لا أعرف ما إذا كان يوفنتوس يريد جورجينيو، الذي لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات في تشيلسي. سوف نرى، إنه لاعب محترف، لذلك إذا اتصل به فريق مهم، فمن الوارد الانضمام إليه، ولماذا لا"؟

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وعلى الرغم من ارتباط جورجينيو بالرحيل عن تشيلسي، فقد لعب 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع الفريق الأزرق، حيث سجل سبعة أهداف وصنع هدفين آخرين لفريق المدرب فرانك لامبارد، الذي يقاتل من أجل الحصول على مقعد في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

من ناحية أخرى، قال سانتوس إنه لا يعتقد بالضرورة انخفاض قيمة صفقات اللاعبين كما توقع البعض في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في تعليق النشاط الكروي بمعظم دول العالم وساهمت أيضا في إنهاء بعض الدوريات في وقت مبكر.

ومن المتوقع أن تعاني العديد من الأندية الكبيرة ماليا بسبب تعليق النشاط، لكن سانتوس يشعر أنه سيعني ببساطة أن العروض المعقولة للاعبين عرضة للقبول.

وكشف سانتوس "أعتقد أن بيع أهم اللاعبين سيؤخذ في الاعتبار في حالة تقديم عروض كبيرة. في مواجهة العروض الكبيرة، سيكون من المناسب بيع لاعبيك، الأمر سيستمر لمدة عام فقط. ثم يتعافى النظام ببطء".