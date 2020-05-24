شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينقب عن لاعبين فى قطاع الناشئين لتدعيم صفوفه الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى خطة للتنفيب عن ناشئين فى قطاع النادى لتدعيم صفوف الفريق الأول بالموسم المقبل فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها أندية الدورى بسبب تجميد النشاط من جراء وباء كورونا الذى داهم العالم بأكمله ، وكان اتحاد الكرة قام بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر بأكمله منذ منتصف مارس الماضى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب وباء كورونا ، وينتظر فى الوقت الحالى القرار النهائى منتصف يونيه المقبل بعودة النشاط .

ويحتاج الإتحاد السكندرى تدعيم صفوفه فى بعض المراكز والتى يأتى على رأسها مركز صانع الألعاب والذى كان يشغله أحمد رفعت والذى تأكد عودته لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى ، وعدم وجود سوى محمد الصباحى الذى انتقل يناير الماضى للاتحاد قادما من أسوان .

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من ناحية أخرى رفض مسئولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة البوركينابى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر، أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى للمهاجم وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .