شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يقسو على ماينز بخماسية نظيفة في «البوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أمطر فريق لايبزيج شباك مضيفه ماينز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندزليجا».

وتألق مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 11 و48 و75، فيما تكفل زميليه الدنماركي يوسف بولسين والنمساوي مارسيل سابيتزير بالهدفين الآخرين في الدقيقتين 23 و36 على الترتيب.

يذكر أن فيرنر سجل «هاتريك» بشباك ماينز أيضا في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح لايبزيج بثمانية أهداف دون رد.

وبهذا الفوز العريض، استعاد لايبزيج المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما توقف رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا».