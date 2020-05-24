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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الأهلي دبي يرفض الاستغناء عن الكعبي للشارقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
كشف تقرير صحفي أن فريق شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم رفض الطلب الذي تقدم به فريق الشارقة للحصول على خدمات عبد العزيز الكعبي.
وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن شباب الأهلي دبي متمسك بالكعبي /21 عاما/ الذي يلعب في مركز الظهير الايمن بأنه أحد اللاعبين المميزين في مركزه.
وكان الشارقة طلب استعارة أو شراء عقد اللاعب بشكل نهائي قبل أن يعلن شباب الأهلي دبي رفضه للعرض.
وكان الكعبي انضم إلى المنتخب الأولمبي، ولكنه تعرض لكسر في الساق خلال مران لفريق شباب الأهلي، وخضع لعملية جراحية، واستلزم علاجه 6 أشهر، وهو ما غيبه عن المباريات.
ويحتل شباب الأهلي دبي صدارة ترتيب دوري الخليج العري الإماراتي برصيد 43 نقطة، فيما يحتل الشارقة المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
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