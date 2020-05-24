شكرا لقرائتكم الزمالك وكارتيرون يتفقان علي فسخ العقد الجديد في حالة عدم التتويج بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الوصول لاتفاق مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، علي فسخ التعاقد بينهما في حالة عدم حصول الزمالك علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري أبطال أفريقيا أو احدهما علي أقل تقدير، دون دفع الزمالك لأي شروط جزائية، وذلك وفقا لبنود العقد الجديد بين الزمالك وكارتيرون والذي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة بعدما نجح الثنائي احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة الزمالك وامير مرتضي المشرف علي الكرة في الوصول لاتفاق مع كارتيرون علي تجديد العقد لمدة موسم عقب نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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من جانبه أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي وأمير مرتضي عقدا جلسة مع كارتيرون المدير الفني، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقدة مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.