شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يرفض البت في عروض الخليج انتظارا لموقف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري عدة عروض إماراتية عن طريق وكيال أعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، في حالة استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق، حيث يرغب الأبيض في الاستفادة من تسويق سيسيه ماديا لتوفير سيولة مالية داخل خزينة الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الدخول في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة شرائية تمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبين سوبر، وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائي من قيده في الموسم المقبل، للتفاوض والبت في العروص التي تلقاها.

من جانبه أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي وأمير مرتضي عقدا جلسة مع كارتيرون المدير الفني، تم خلالها الاتفاق على تجديد تعاقد المدرب الفرنسي مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف، وكان مجلس إدارة الزمالك وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

Advertisements