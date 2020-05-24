شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام العيد.. القطبان يستعدان لنهائي دوري الأبطال و بيراميدز يخوض نهائي الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، وبتقديم تصور تخيلي عن الاحداث الرياضية التي كان من المفترض أن يشهدها أول ايام عيد الفطر ، في حالة عدم ظهور فيروس كورونا وما ترتب عليه من توقف النشاط الرياضي في العالم كله، حيث كانت تنتظر الجماهير المصرية العديد من الاحداث الهامة التي كانت ستقام اليوم الموافق 24 مايو ، وفي مقدمة تلك الاحداث الهامة اقامة نهائي الكونفيدرالية الافريقية والذي كان محددا له اليوم 24 مايو ، ومن المتوقع ان يكون طرف المباراة النهائية فريق بيراميدز ممثل مصر في البطولة والذي وصل الي الدور قبل النهائي في البطولة لولا توقف النشاط.

كما انه كان من المفترض ان يشهد اليوم استئناف الاهلي والزمالك استعداداتهما لنهائي دوري ابطال افريقيا الذي كان محددا له 29 مايو الجاري، لولا توقف النشاط، حيث تاهل الاهلي والزمالك الي الدور قبل النهائي في البطولة قبل توقف البطولة وتأجيل المباريات لأجل غير مسمي.

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في نفس السياق فإن فرق الدوري كانت تستعد في حالة استمرار الدوري الي استئناف مسابقة الدوري بإقامة الأسبوع الـ 29 والذي كان محددا له 27 مايو الجاري، وكان سيشهد لقاءات هامة مثل الزمالك وطنطا ، المصري والانتاج الحربي ، الاهلي ونادي مصر، كما كان من المنتظر أن يحسم الاهلي لقب الدوري هذا الموسم قبل الجولة الـ 29 وفقا للارقام علي جدول الترتيب وقت توقف الدوري حيث وصل الفارق بين الأهلي واقرب منافسيه قبل توقف النشاط الي 16 نقطة مع المقاولون العرب صاحب المركز الثانى الذى المقاولون العرب 18 مباراة بينما الأهلي خاض 17 مباراة فقط.

يذكر أن أزمة انتشار فيروس كورونا وما تلاها من توقف جميع الانشطة الاجتماعية والرياضية، أثرت بطريقة مباشرة علي الرياضة المصرية والأندية بصفة خاصة التي أصبحت تعاني من قلة الموارد في الوقت الذي تبقى فيه الأندية مطالبة بسداد التزاماتها أمام اللاعبين وفي مقدمتها مستحقاتهم المالية .