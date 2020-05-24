بعد ارتباطه بالزمالك.. ظهير الجزائر يقترب من الرحيل للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الدولي الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري اقترب من الرحيل للدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بن عيادة أصبح في طريقه للانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي والتي تلعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن بن عيادة وقّع مع أحد المكاتب السعودية المعروفة بإدارة أعمال اللاعبين الأجانب تمهيدًا لخطوة انضمامه إلى أحد الأندية.

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وكانت تقارير صحفية سعودية كشفت الأسبوع الماضي عن دخول بن عيادة في مفاوضات متقدمة مع أهلي جدة السعودي من أجل الانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.

وارتبط بن عيادة بالانتقال للزمالك في الموسم المقبل حيث اعترف اللاعب بوجود مفاوضات سابقة من أجل الانتقال للقلعة البيضاء.

ويُعد بن عيادة أحد أهم أبرز لاعبي الجزائر في الدوري الجزائري خلال هذا الموسم حيث شارك في 21 مباراة ليسجل أربعة أهداف ويصنع ست تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن المدير الفني الجزائري جمال بلماضي اختار بن عيادة بين قائمة "محاربي الصحراء" في مباراة زيمبابوي ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية قبل أن يتأجل اللقاء بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).