الدفاع الجديدي: الأهلي أعطانا نصف نسبتنا من إعارة أزارو.. ورسالة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عبد اللطيف مقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، أن إدارة الأهلي أرسلت نصف النسبة من صفقة انتقال وليد أزارو للاتفاق السعودي والتي تقدر بـ20%.

رئيس الدفاع الجديدي، قال في تصريحات عبر صحيفة "هسبورت" المغربية، اليوم الأحد :"علاقتنا مع الأهلي جيدة، لم نجد مشاكل في استلام نسبتنا من صفقة انتقال أزارو، حصلنا على نصف المبلغ، وخلال الأيام المقبلة سنحصل على المبلغ المتبقي".

وكان وليد أزارو انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي إلا أن الأخير لديه الأحقية في الحصول على 20% سواء بإعارة أو بيع أزارو.

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وعن نسبة انتقال المهاجم حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بعد رحيله من الزمالك على سبيل الإعارة، رد :"خاطبنا الزمالك أكثر من مرة للحصول على نسبتنا من إعارة أحداد إلى الرجاء، الفريق المصري لم يتجاوب معنا، وهذا ما سيدفعنا إلى التوجه للجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وكان أحداد انتقل إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك مع أحقية الشراء النهائي.

وينص عقد أحداد بين الدفاع الحسني الجديدي والزمالك عن حصول النادي المغربي على 20% سواء بإعارة أو بيع اللاعب.